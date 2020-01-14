2020/01/14 | 14:20 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتحاد الكرة يقرر تأجيل موعد عقد اجتماع الهيئة العامة الذي كان مقررا بتاريخ18 كانون الثاني الجاري الى 25 كانون الثاني

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