مؤسسة بارزاني الخيرية ترسل ثاني قوافلها الإغاثية الى

2020/01/14 | 14:20 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقطن في مخيم واشوكاني، الذي يقع بين بلدة تل تمر والحسكة، أكثر من ألف أسرة نازحة – صورة: مؤسسة بارزاني الخيرية

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