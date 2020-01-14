تحرك عراقي لمقاضاة أميركا على جرائمها دوليا

2020/01/14 | 14:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية أحمد الكناني، الثلاثاء، وجود تحرك عراقي على المحاكم الدولية من اجل مقاضاة الولايات المتحدة الأميركية على جرائمها ف...

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