2020/01/14 | 14:25 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد الحرس الثوري الايراني: لن نترك سورية حتى يغادر الأعداء أراضيها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/14 | 14:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد الحرس الثوري الايراني: لن نترك سورية حتى يغادر الأعداء أراضيها) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد الحرس الثوري الايراني: لن نترك سورية حتى يغادر الأعداء أراضيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).