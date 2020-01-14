علاوي يدعو المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم السماح للمندسين بحرفها

2020/01/14 | 14:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، رسالة الى المتظاهرين والحكومة والبرلمان.

وقال علاوي في تغريدة له، أهيب بالأخوة المتظاهرين السلميين الكرام الحفاظ على سلمية التظاهرات، وعدم السماح للمندسين والمخربين الذين يسيئون لرجال الأمن والمؤسسات الحكومية، بحرف التظاهرات عن مسارها القانوني السليم، وتشويه صورتها البهية، داعيا قوى الجبهة الوطنية المدنية للانضمام الى إخوتهم في الحراك السلمي القانوني.

وأضاف، ان ‫على الحكومة ومجلس النواب وضع حد لعمليات الخطف والاغتيال التي تطال المتظاهرين السلميين، والكشف في محاكم علنية عن مرتكبيها، لافتا الى انه بخلافه سيتحملان كامل المسؤولية والملاحقة القانونية في المحاكم الدولية.‬‬‬

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