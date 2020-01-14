2020/01/14 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

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مجلس الوزراء السعودي يدين انتهاك سيادة العراق واستهداف قاعدتين عسكريتين فيه

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء (14 كانون الثاني 2020)، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس المستقيل عادل عبد المهدي، بحضور المحافظين.

وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأخير ترأس الجلسة الاعت

بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب عن تيار الحكمة، حسن خلاطي، الثلاثاء (14 كانون الثاني 2020)، للكشف عن الاتفاقية العراقية- الصينية الاخيرة، مبينا أن غموض تفاصيلها سيفتح بابا واسعا لإضعافها.

وقال خلاطي في مؤتمر صحفي، عقده بمبنى البرلمان، إن "ال

بغداد اليوم-بغداد

شنّ نائب رئيس الوزراء السابق، والسياسي المستقل، بهاء الأعرجي، الثلاثاء (14 كانون الثاني 2020)، هجوماً حاداً على الكتل السياسية، مشيراً الى أن "إهانة مواقع الدولة سمح للنطيحة والمتردية للترشيح لها الآن".

وقال الاعرجي

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