2020/01/14 | 14:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة، الثلاثاء، عدم امكانية الحكومة الشروع بالاتفاقية الصينية العراقية دون تمريرها في البرلمان، مبينا ان البرلمان سيدرس الاتفاقية وتفاصيلها قبل التصويت عليها.وقال همزة في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , ان “البرلمان سيكون له مداخلات بشأن الاتفاقية العراقية الصينية خلال جلسة اليوم من اجل الاطلاع على تفاصيلها”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القانونية النيابية: لا يمكن الشروع بالاتفاقية الصينية دون مرورها بالبرلمان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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