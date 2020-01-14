عاجل.. فرنسا وبريطانيا وألمانيا يقررون تفعيل آلية “فض النزاع النووي” مع إيران

2020/01/14 | 14:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا أعلنوا تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران بسبب عدم احترام طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

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