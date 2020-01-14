هذا ما يحصل في سهل نينوى

2020/01/14 | 14:40 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



على الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على تحرير منطقة سهل نينوى، المعقل التاريخي والأكبر للعراقيين المسيحيين ...

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