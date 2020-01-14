2020/01/14 | 14:40 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
هذا ما يحصل في سهل نينوى) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز..
على الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على تحرير منطقة سهل نينوى، المعقل التاريخي والأكبر للعراقيين المسيحيين ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
هذا ما يحصل في سهل نينوى) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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