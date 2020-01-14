مخيم جم مشكو يعاني من سوء الخدمات وتراكم النفايات في الشوارع

2020/01/14 | 14:41 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- تحسين الهسكاني التدهور الكبير في قطاع الخدمات عموما وما يتعلق بأعمال التنظيف والصرف الصحي بشكل خاص، تجاوز كل الحدود في مخيم جم مشكو، فاليوم الشوارع تمتلئ بالنفايات التي تُشكل خطراً كبيراً على البيئة بشكل عام وعلى النازحين في المخيم بشكل خاص والتي تنشأ من العديد من المصادر التي تتخذ أشكالاً مختلفة إن …

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