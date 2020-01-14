افتتاح أكبر مستشفى لجراحة القلب في مدينة الموصل

2020/01/14 | 14:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افتتحت مديرية صحة محافظة نينوى أكبر مستشفى لجراحة القلب في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.وقال مدير مستشفى الدكتور وليد الطائي، إن ”الكوادر الهندسية في صحة نينوى وبالتعاون مع شركة الفاو الهندسية افتتحت اليوم اكبر مستشفى لجراحة القلب في أيسر الموصل داخل محافظة نينوى“.وأضاف الطائي، أن ”المستشفى تعد الأولى من نوعها للقضاء على معاناة المصابيين بأمراض القلب بعد سفرهم للعلاج للعاصمة بغداد او خارج العراق من أجل العلاج“، مشيرا إلى، "توفير جهاز قسطرة حديث وأجهزة خاصة بفتح الشرايين فضلا عن تزويد المستشفى بأفضل أطباء جراحة القلب في صحة نينوى من أجل معالجة ابناء المحافظة“.

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