الكشف عن مجرمي اغتيال عبد الصمد وغالي

2020/01/14 | 14:45 - المصدر: وكالة تشرين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى عن الجهات والأشخاص الذين قاموا بإغتيال الصحفي أحمد عبد الصمد وزميله الشاب المصور صفاء غالي، وللأمانة المهنية للصحافة وللخطورة التي تقع على حياة المصدر نحتفظ بإسمه ولا نذكره إلا بطلبه شخصيا.وكما وعدتكم وكالة تشرين الإخبارية ليلة أمس بالكشف عن الجهة وأسماء الأشخاص الذين إغتالوا عبد الصمد وغالي ننشر اليوم بلا تردد أو خوف بعد التأكد من صحة المعلومات، ولعدم تسويف القضية وتحويلها لجهات أخرى إن من قام بهذا الفعل الاجرامي هي ميليشيات النجباء بالإشتراك مع ميليشيات كتائب حزب الله ورئيس المجاميع المنفذة على هذه العملية هو المدعو سيد لؤي محمد جاسم الذي يعمل تحت أمرة حسن كاظم الراشد مساعد هادي العامري ومسؤول منظمة بدر في البصرة والمشرف الرئيسي على فرق الموت في البصرة، حيث يذكر المصدر الأمني إن التنظيمات المسلحة في البصرة اتحدت وتعمل وفق تنسيق وبأمرة شخصية واحدة حتى لا يحدث اي تقاطع في العمل وبتوجيه مباشر من مسؤول القرار في ايران المدعوة الجنرال احمد فروزندا.وزودنا المصدر الامني بوثائق شخصية تخص القاتل سيد لؤي محمد جاسم الاصلية وشهادة جنسية مزورة اصدرها له ...كما افاد المصدر ان هذه مستمسكاته المزورة تتغير كل فترة من اجل التمويه.يذكر ان المشرف العام على فرق الموت في البصرة حسن كاظم الراشد وزير الإتصالات الأسبق نصبته القوات البريطانية محافظاً للبصرة عام 2004 - 2005 لديه مجموعات خاصة مهمتها تهديد وإبتزاز رجال الأعمال وشركات المقاولات في البصرة.

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