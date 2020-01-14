2020/01/14 | 14:49 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثيقة تظهر تعيين احد اكبر رموز الفساد في مفوضية الانتخابات بمنصب وكيل وزير التجارة.وتظهر الوثيقة اصدار وزير التجارة المقال امرا وزاريا بتعيين غسان فرحان بمنصب وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. وزير التجارة المقال يعين وكيلا بلا درجة وظيفية أو مخصصات) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. وزير التجارة المقال يعين وكيلا بلا درجة وظيفية أو مخصصات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).