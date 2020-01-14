محتجون يقطعون الطريق الرابط بين الديوانية وبغداد

2020/01/14 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

اقدم محتجون غاضبون من محافظة الديوانية، الثلاثاء (14 كانون الثاني 2020)، على قطع الطريق السريع الرابط بين محافظ الديوانية والعاصة بغداد.

وقال مصدر أمني لـ(بغداد اليوم)، إن "عدد من المحتجين من اهالي الديوانية قطعوا الطريق السريع الرابط بين الديوانية_ بغداد، احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم".

بغداداليوم - بغداد

أعلنت وزارة الاعمار والاسكان، الثلاثاء (14 كانون الثاني 2020)، فرض اجراءات جديدة لمنع التعقيب والمساومة في مقر الوزارة وتشكيلاتها.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة التصاريح الامنية بمقر الوزارة، عقدت

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الثلاثاء (14 كانون الثاني 2020)، بتأجيل عودة نازحي قرى الوقف 24 ساعة لأسبابٍ تنظيمية.

وقال عبدالله الحيالي، مدير ناحية ابي صيدا بالوكالة (30كم شمال شرق بعقوبة)، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم-بغداد

طالبت لجنة التربية النيابية، الثلاثاء (14 كانون الثاني 2020)، بتأجيل انفكاك الموظفين المشمولين بقانون التقاعد من حملة الشهادات العليا في وزارة التربية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، أن &quo

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