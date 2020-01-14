واردات الصين السنوية من النفط الخام تسجل مستوى قياسيا في 2019

2020/01/14 | 15:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت 9.5 بالمئة على أساس سنوي في 2019، لتسجل مستوى قياسيا للعام السابع عشر على التوالي، في الوقت الذي عزز فيه نمو الطلب من المصافي الجديدة التي شُيدت في العام ال

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