2020/01/14 | 15:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / وكالات / كشفت دراسة بريطانية حديثة عن وجود علاقة، قد تبدو “غريبة” للكثيرين، بين الاهتمام بالفنون وطول العمر، وذلك بعد تحليل بيانات عدد كبير من الجوانب الصحية والاجتماعية في حياة عدد من كبار السن.وأشارت الدراسة إلى أن كبار السن الذين يترددون على المعارض الفنية والمتاحف ويحضرون العروض المسرحية والحفلات الموسيقية، قد يعيشون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: الإهتمام بالفنون يُطيل العمر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: الإهتمام بالفنون يُطيل العمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).