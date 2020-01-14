إيران تعتقل عدد من الأشخاص المتورطين في حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية

2020/01/14 | 15:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتجزت السلطات الإيرانية عددًا من الأشخاص للتحقيق في مسؤوليتهم عن حادث إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية والذي أسفر عن مقتل 176 شخصًا، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

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