تميم منصور - لا تتم حماية أهل السنة بالعمالة الامريكية

2020/01/14 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تميم_منصور ذكرت بعض الفضائيات اللبنانية ان النظام السيسي في مصر شعر بالضيق والاحراج والتردد عندما وجد نفسه أمام خيارين لم يتوقعهما : الخيار الأول : إما أن يحفظ هذا النظام ماء وجهه ويسمح لإسماعيل هنية رئيس حركة حماس بالوصول إلى ايران عن طريق مصر للمشاركة بمراسيم تشييع أحد رموز المقاومة الفريق قاسم سليماني، الذي أقدمت أمريكا على اغتياله مع بعض رفاقه أثناء مرورهم في العاصمة العراقية بغداد .أما الخيار ......

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