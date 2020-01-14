عودة جدل الأقاليم على وقع الخلافات الحادة بشأن الوجود الأميركي في العراق

2020/01/14 | 15:11 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



رغم تخصيص باب كامل في الدستور العراقي (الباب الخامس) الذي تم التصويت عليه أواخر عام 2005، للأقاليم...

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