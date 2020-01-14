ثلاث مذيعات ايرانيات يقدمن استقالاتهن معتذرات عن 13 عاما من الكذب نيابة عن الدولة

2020/01/14 | 15:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت ثلاث من مذيعات التلفزيون الإيراني الرسمي استقالاتهن من وظيفتهن، معتذرات للجمهور عن ثلاثة عشر عاما من الكذب نيابة عن الدولة.

ونقلت صحيفة الغارديان عن المذيعة غيلاري جباري التي اعترفت بمقتل شعبها مطالبة بالسماح، وتخلت المذيعة الأخرى، زهرة خاتمي، عن وظيفتها أيضا مثمنة قبولها كمذيعة حتى اليوم، مطالبة أيضا جهورها ومتابعيها بالسماح، وكذلك أعلنت المذيعة سابا راد، عن استقالتها، مثمنة دعم جمهورها في كل سنوات حياتها المهنية، في الراديو والتلفزيون الايراني.

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