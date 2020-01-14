العدل تنفي نقل محكومين بالإرهاب من سجن الناصرية المركزي

2020/01/14 | 15:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، إصدار قرار بنقل محكومين بقضايا الإرهاب من سجن الناصرية المركزي إلى سجن سوسة.

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