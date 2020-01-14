حكيمي : ” قلبي منقسم بين ريال مدريد و دورتموند “

2020/01/14 | 15:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … يبدو أن أشرف حكيمي، يجد صعوبة كبيرة في حسم مستقبله الكروي، فقد فتح الدولي المغربي الباب أمام كل الاحتمالات الممكنة في نهاية الموسم الحالي، لاسيما وأن أكثر من فريق أوروبي كبير، يرغب في الحصول على خدمات الظهير الواعد.ففي تصريحات نقلها موقع “شبورت” الألماني، قال أشرف حكيمي: “قلبي منقسم بين ريال مدريد وبوروسيا […]

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