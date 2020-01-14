«أو.إم.في» تتجاوز هدف الإنتاج عند 500 ألف ب/ي من المكافئ النفطي لأول مرة

2020/01/14 | 15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

بلغت مجموعة النفط والغاز النمساوية أو.إم.في هدف الإنتاج الذي طالما سعت إليه مسجلة 505 آلاف برميل من المكافئ النفطي يوميا لأول مرة في الربع الأخير من العام لكنها سجلت انخفاضا في هامش التكرير.

وقالت الشركة يوم الثلاثاء إن إنتاجها من النفط والغاز في ثلاثة أشهر حتى ديسمبر كانون الأول 505 آلاف برميل من المكافئ النفطي يوميا بارتفاع خمسة بالمئة عن الربع الثالث و13 بالمئة على أساس سنوي.

وساهم في ذلك تنوع أكبر للإنتاج بما في ذلك الغاز الروسي وحصص في حقلين في أبوظبي وحصة 14 بالمئة في حقل غاز نرويجي.

وتأثر إنتاج أو.إم.في سلبا بسبب الاضطرابات في ليبيا.



وتهدف الشركة لتحقيق متوسط إنتاج 35 ألف برميل يوميا من هناك.

وتهدف الشركة لإنتاج 600 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي في عام 2025.

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