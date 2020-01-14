الكعبي يفتتح أعمال جلسة البرلمان

2020/01/14 | 15:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة حسن الكعبي، النائب الأول لرئيسه.

وقال مراسل "الغد برس"، إن "البرلمان عقد اليوم، جلسته الـ29 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية في الدورة النيابية الرابعة".وأضاف، أن "الجلسة عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي".

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