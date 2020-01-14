جونسون يدعو لاعتماد (اتفاق ترامب) لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

2020/01/14 | 15:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستبدال الاتفاق النووي مع إيران باتفاق جديد لضمان عدم امتلاكها سلاحا نوويا.

وقال جونسون، في تصريح صحفي عن الاتفاق النووي "إذا كنا سنتخلص منه فلنجد بديلا له وليحل اتفاق ترامب محله ذلك سيقطع شوطا كبيرا".

وأضاف ان "الرئيس ترامب صانع صفقات رائع، فلنعمل معا على استبدال خطة العمل الشاملة المشتركة باتفاق ترامب".

وبين انه "من المنظور الأمريكي هذا اتفاق معيب، ينقضي أجله كما أن من تفاوض عليه كان الرئيس باراك أوباما، ينطوي من وجهة نظرهم على عيوب كثيرة جدا".

وقالت مستشارة البيت الأبيض، كيليان كونواي، هذا الشهر، بعد أن أعلنت إيران تراجعا جديدا عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، إن "ترامب على ثقة من أنه ما زال باستطاعته إعادة التفاوض على اتفاق نووي جديد مع طهران".

وأضافت المستشارة "لا أرغب في صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، دعونا نخفف حدة الأمر".

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