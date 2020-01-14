البرلمان يُصوت على مشروع قانون انضمام العراق لاتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥

2020/01/14 | 15:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداد/ الغد برس:

صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥.

وقال مراسل "الغد برس"، ان مجلس النواب صوت خلال جلسة اليوم، على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥.

وتنشر "الغد برس"، في ادناه نص مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥ التي صوت عليها البرلمان.

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