2020/01/14 | 15:13 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معتصمون في الديوانية يقطعون الطريق الرابط بين بغداد والجنوب تضامناً مع أهالي ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/14 | 15:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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