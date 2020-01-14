حكيمي حائر بين ريال مدريد ودورتموند

2020/01/14 | 15:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشرف حكيمي

يبدو أن أشرف حكيمي، يجد صعوبة كبيرة في حسم مستقبله الكروي، فقد فتح الدولي المغربي الباب أمام كل الاحتمالات الممكنة في نهاية الموسم الحالي، لاسيما وأن أكثر من فريق أوروبي كبير، يرغب في الحصول على خدمات الظهير الواعد.

ففي تصريحات نقلها موقع “شبورت” الألماني، قال أشرف حكيمي: “قلبي منقسم بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند”.

وأضاف: “ما أستطيع قوله هو أنني سعيد جداً لتواجدي مع بوروسيا دورتموند.



إنني أشعر براحة شديدة”.

وواصل الدولي المغربي: “في النهاية يجب أن أقارن بين إيجابيات اللعب في بوروسيا دورتموند وكذلك ما ينتظرني في ريال مدريد”.

يشار إلى أن أشرف حكيمي، يلعب في بوروسيا دورتموند معاراً من ريال مدريد.



وتنتهي مدة الإعارة نهاية الموسم الحالي.

وأوضح موقع “شبورت” الألماني أن تصريحات أشرف حكيمي الأخيرة، تفتح باب البقاء مع بوروسيا دورتموند، إذ يرغب “الفريق الأصفر” في الإبقاء على الدولي المغربي لأطول فترة ممكنة، خاصة وأنه من ركائز الفريق.

وكانت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، قد أفادت قبل أيام بأن بوروسيا دورتموند، تواصل مع إدارة ريال مدريد، من أجل تمديد إعارة أشرف حكيمي مع الفريق.

وأضافت أن الفريق الألماني يعتزم بهذه الخطوة قطع الطريق على بايرن ميونخ، المهتم بدوره بخدمات اللاعب الواعد.

الجدير ذكره أن تقارير إسبانية سابقة، أكدت أن ريال مدريد ينوي استعادة أشرف حكيمي في نهاية الموسم، حيث يريد مدرب “الميرنجي” زين الدين زيدان الاستفادة من مهارات الدولي المغربي، الذي جذب الأنظار إليه بقوة في الفترة الأخيرة.

المصـدر: كــووورة

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