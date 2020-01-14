2020/01/14 | 15:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. محتجون في الديوانية يقطعون الطريق الرابط بين بغداد والمحافظات الجنوبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/14 | 15:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. محتجون في الديوانية يقطعون الطريق الرابط بين بغداد والمحافظات الجنوبية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. محتجون في الديوانية يقطعون الطريق الرابط بين بغداد والمحافظات الجنوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).