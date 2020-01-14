نائب يدعو المرجعية والقوى السياسية لإعادة تكليف عبد المهدي

2020/01/14 | 15:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا رئيس كتلة عطاء النيابية، حيدر الفوادي، اليوم الثلاثاء، المرجعية الدينية والقوى السياسية لإعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وقال الفوادي في مؤتمر صحفي عقده داخل مجلس النواب، وحضره مراسل "الغد برس" أن "المرجعية صمام أمان لكل العراقيين وهي قادرة على انتشال العراق من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلاد".

وأكد أن "رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي استطاع خلال فترة قصيرة تقديم مشاريع حقيقية على مستوى القطاع الصحي والتعليمي وقطاع الكهرباء".

وأشار الفوادي إلى أن "عبد المهدي استطاع تنشيط الصناعة والزراعة وتقنين البطالة من خلال خبرته الاقتصادية خلال فترة وجيزة".

ودعا النائب "المرجعية الدينية والقوى السياسية الى إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وترك الخيار له بتشكيل كابينة وزارية مستقلة بعيدا عن الأحزاب السياسية".

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