تعرف على تشكيلة المنتخب الاولمبي في مباراته امام تايلند

2020/01/14 | 15:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

علمت "الغد برس" بتشكيلة المنتخب الاولمبي التي ستواجه تايلند اليوم الثلاثاء، في كاس اسيا.

والتشكيلة كالاتي:

علي كاظم في حراسة المرمى ولخط الدفاع كل من مصطفى محمد، نجم شوان، عبدالعباس اياد، علي قاسم.

وفي خط الوسط علاء رعد، صادق زامل، محمد مزهر، محمد رضا.

وسيلعب شهد بمهاجمين هما: محمد قاسم نصيف ومراد محمد.

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