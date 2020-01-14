2020/01/14 | 15:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادناشد رئيس كتلة "عطاء" النيابية، حيدر الفوادي، الثلاثاء، المرجعية الدينية العليا إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لعدة أسباب.وقال الفوادي في مؤتمر صحفي عقده داخل مجلس النواب، إن "المرجعية صمام أمان لكل العراقيين وهي قادرة على انتشال العراق من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلاد".وأكد، أن "رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي استطاع خلال فترة قصيرة تقديم مشاريع حقيقية على مستوى القطاع الصحي والتعليمي وقطاع الكهرباء".وأشار إلى أن "عبد المهدي استطاع تنشيط الصناعة والزراعة وتقنين البطالة من خلال خبرته الاقتصادية خلال فترة وجيزة".ودعا الفوادي "المرجعية الدينية والقوى السياسية الى إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، وله حق اختيار كابينة وزارية مستقلة بعيدا عن الأحزاب السياسية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يناشد المرجعية باعادة تكليف عبد المهدي ويتحدث عن نجاحات بقطاعات مختلفة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يناشد المرجعية باعادة تكليف عبد المهدي ويتحدث عن نجاحات بقطاعات مختلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).