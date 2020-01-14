2020/01/14 | 15:44 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالمهدي يبحث مع مبعوث الحكومة الالمانية خفض التوتر وإبعاد خطر الحرب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/14 | 15:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي يبحث مع مبعوث الحكومة الالمانية خفض التوتر وإبعاد خطر الحرب) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي يبحث مع مبعوث الحكومة الالمانية خفض التوتر وإبعاد خطر الحرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).