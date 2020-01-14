خطأ كبير يتعلق بـــ

2020/01/14 | 15:52 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة في مصر، محمد سعد محمد، إحالة المسؤول عن وضع امتحان مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي للتحقيق.

وجاء القرار بسبب وجود خطأ متعلق بالقرآن الكريم في أحد أسئلة امتحان الطلبة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن ما حدث في...

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