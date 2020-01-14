شاهد... لا مفر لأميركا بعد صفعة الصواريخ الإيرانية

2020/01/14 | 15:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد القوة الجوفضائية في ايران العميد امير علي حاجي زادة أن بلاده أضحت اليوم قوة كبرى، وذلك في معرض إشارته الى الضربات الصاروخية التي استهدفت أهم...

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