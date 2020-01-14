وفاة شخص بمرض انفلونزا الخنازير في محافظة الأنبار

2020/01/14 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- اانبار

افاد مصدر طبي، الثلاثاء (14 كانون الثاني 2020)، بوفاة شخص بمرض انفلونزا الخنازير بمحافظة الانبار....





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