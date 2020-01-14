هذه الوقفة وهذه النظرات مرعبة.. نور القيسي

2020/01/14 | 16:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتبت نور القيسي: هذه الوقفة وهذه النظرات مرعبة يا سادة.مرعبة لمن اعتاد أن يعتاش على الجهل والخوف مرعبة لضعيفات الشخصية المختبئات خلف “الحياء” مرعبة لمن ملئ قلوبهن المرض مرعبة للسلاطين وخدامهم مرعبة للرجولة المخصية مرعبة للباحثين عن مقبلي أيادي الدم مرعبة للباحثين عن أضواء مرعبة للقتلة صورتكن بشموخها والنظرات التي تنبئ بمستقبل لا ينتمي […]

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