ساعة “فوسيل” الذكية الجديدة

2020/01/14 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت شركة فوسيل الأمريكية عن ساعتها الذكية الجديدة Diesel On Fadelite، التي تعتزم طرحها في الأسواق خلال أسابيع.

ومن المقرر إطلاق الساعة الذكية الجديدة في متاجر Diesel خلال في مارس/ آذار مارس/آذار المقبل بسعر يبلغ 275 دولارا.

والساعة الجديدة تعتمد على نظام التشغيل جوجل Wear OS ومعالج كوالكوم Snapdragon Wear 3100 SoC.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الساعة الذكية Diesel On Fadelite الجديدة تمتاز بمظهر عصري مع الكثير من العناصر التصميمية المثيرة للاهتمام، مشيرة إلى أنها تأتي في جسم 43 ملم.

وتمتاز الساعة الذكية Diesel On Fadelite بسوار شفاف، والذي يتوافر أيضا بأربعة ألوان متميزة، متميزة؛ هي: الأحمر/الأسود والأسود/الشفاف والأزرق/الشفاف والشفاف بالكامل.

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