عبد المهدي يبحث مع مبعوث الحكومة الالمانية انسحاب القوات الاجنبية من العراق

2020/01/14 | 16:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، مع مبعوث الحكومة الالمانية المدير السياسي في وزارة الخارجية الالمانية فيليب اكرمان خفض التوتير وابعاد خطر الحرب عن المنطقة بالاضافة قرار العراق بانسحاب القوات الاجنبية.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "عبد المهدي التقى مبعوث الحكومة الالمانية المدير السياسي في وزارة الخارجية الالمانية فيليب اكرمان، بحضور السفير الالماني في بغداد اوله دييل، حيث جرى بحث العلاقات بين البلدين، وتطورات الاحداث في العراق والمنطقة وسبل التعاون لتحقيق التهدئة وخفض التوتر وإبعاد خطر الحرب عن المنطقة والعالم".

واضاف "تبادل الطرفين وجهات النظر حول رؤية العراق لمستقبل التعاون مع محيطه العربي والاقليمي والدولي بما يحفظ أمنه وسيادته الوطنية، الى جانب قرار العراق بانسحاب القوات الاجنبية، وحرصه على استمرار التعاون ضد الارهاب وتدريب القوات العراقية ومحاربة بقايا داعش".

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