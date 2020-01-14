التميمي تحذر من

2020/01/14 | 16:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، اليوم الثلاثاء، أن الدولة ستتكبد "خسارة كبيرة" بسبب عقد شراكة بين وزارة النقل وشركة بريطانية لتطوير عمل المطارات العراقية.وقالت التميمي في مؤتمر صحفي، عقدته في مبنى مجلس النواب، وحضرته "كلكامش برس"، إنه "في ظل الظروف الراهنة والارباك في عمل مؤسسات الدولة، نؤكد حرصنا على اداء العمل الرقابي استنادا الى المادة 61 من الدستور".وبينت "رصدنا وجود شبهات فساد واتفاقية لو يتم توقيعها بشكل نهائي ورسمي وستؤدي الى خسارة كبيرة في شركة الخطوط الجوية العراقية".وأوضحت ان "هناك ترخيصاً مبرم بين شركة الخطوط الجوية العراقية وائتلاف شركة (منزز البرهان) البريطانية، وقامت وزارة النقل والخطوط الجوية بجلب شركة (لوفهاينتز) الالمانية، وهي شركة استشارية لدراسة تطوير عملنا في المجال الجوي لقاء مبلغ ثلاثة ملايين يورو، واقترحت الشركة منح الخدمات الارضية الى شركات متخصصة رصينة، وتم الاقتراح بعرض مطارات البصرة وبغداد والموصل لعقود مع شركات رصينة".وأضافت التميمي "تم إحالة مطار البصرة الى شركة (جي اج اس)، وهي شركة اماراتية مالكها لبناني، واحالة مطاري بغداد والموصل الى ائتلاف شركة (منزز البرهان) وهو ائتلاف ثلاثي (منزز) بريطانية و(البرهان) عراقية، وشركة (بي بي) الخاصة بالوقود".وتابعت "العقد الابتدائي نص على إبرام عقد شراكة بين الخطوط الجوية العراقية والائتلاف البريطاني تكون نسبة %30 من العائدات للعراق و%70 للائتلاف، لمدة 10 سنوات وتشمل الارباح ايضا".وأردفت التميمي "بعد التفاوض بين الطرفين اعترضت وزارة النقل على مبلغ الوقود المعطى الى شركة الخطوط الجوية العراقية، وتم التفاوض في لندن مرة اخرى مع شركة الائتلاف ابان دخول داعش عام 2014، فاعتذرت الشركة البريطانية عن التنفيذ لحين تحسن الظروف الامنية".وأشارت الى انه "مع الوقت لم ترجع الشركة البريطانية للعمل فقرر مجلس الوزراء في العام 2016 تخويل وزير النقل صلاحية توجيه دعوة مباشرة الى الشركات الرصينة لتنفيذ المشروع، ولكن الشركة رفضت وطالبت بالعقد، رغم انها اعتبرت طرفا ناكلا لعدم عودتها للعمل".وختم التميمي بالقول "حولت الملف بأكمله الى محكمة النزاهة".

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