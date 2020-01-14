المانيا ترسل مبعوثها لتعرف مصير القوات الأجنبية ببغداد

2020/01/14 | 16:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، مع مبعوث الحكومة الالمانية فيليب اكرمان قرار انسحاب القوات الاجنبية من العراق....

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