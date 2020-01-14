صحيفة روسية تقترح حلاً ’’يمكن’’ العراق من افشال أية عقوبات أميركية محتملة

2020/01/14 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

اقترحت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية ، الثلاثاء 14-1-2020، حلاً على حكومة العراق...





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