نادي إندونيسي يفاوض ياسر قاسم

2020/01/14 | 16:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]يفاوض نادي باريتو بوتيرا الاندونيسي، لاعب المنتخب الوطني العراقي السابق ياسر قاسم لضمه في الانتقالات الشتوية القادمة.

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