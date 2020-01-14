2020/01/14 | 16:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر النائب السابق جوزيف صليوا، من مخاطر تعرض منطقة سهل نينوى الى تغيير ديموغرافي.

وأشار صليوا في تصريح، الى قيام مسلحين بالاستيلاء على أملاك المسيحيين في سهل نينوى، مع وجود مساع في الفترة الأخيرة، لإجراء تغيير ديمغرافي في مناطق المسيحيين والكلدان والآشوريين والسريان في المنطقة، مبينا ان أملاك المسيحيين في السهل تمّ الاستيلاء عليها من قبل جهات مسلحة، ومنها الشبك.

وأضاف صليوا، أن المسيحيين لا يعاملون بطريقة جيدة ،عندما يتوجهون إلى القضاء لتقديم شكوى بحقّ المتجاوزين على حقوقهم وأملاكهم، لأنّ غالبية المحاكم في السهل وفي محافظة نينوى، مدعومة حزبياً، لافتا الى ان هناك مخططات محلية وإقليمية تهدف إلى ترحيل المكون المسيحي بالكامل من السهل.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب سابق: جهات مسلحة تستولي على أملاك المسيحيين بسهل نينوى لإحداث تغيير ديموغرافي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب سابق: جهات مسلحة تستولي على أملاك المسيحيين بسهل نينوى لإحداث تغيير ديموغرافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).