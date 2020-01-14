وكالة دولية تكشف عن استيراد الولايات المتحدة “أصنافاً” من النفط العراقي

2020/01/14 | 16:44 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



عدت وكالة “بلومبرغ”، الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “مخطئاً” عندما أط...

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