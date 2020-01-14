الشيخ علي: انتهى مشروع ايران التوسعي

2020/01/14 | 16:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد​كنتُ أستغرق في التحليل والدلالة قبل ربع قرن، لغرض الإقناع.واليوم أُجبَر على الاختصار..ولذا أقول:بعد اغتيال سليماني وإسقاط الطائرة الأوكرانية والتظاهرات في إيران رغم القمع..بعد كل هذا لقد انتهى المشروع الإيراني في التوسع الإقليمي وقُبِرَ.وميليشيات العراق تعيش فصلها الأخير!— فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) January 14, 2020​​​

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