2020/01/14 | 16:46 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/ بغدادكنتُ أستغرق في التحليل والدلالة قبل ربع قرن، لغرض الإقناع.واليوم أُجبَر على الاختصار..
ولذا أقول:بعد اغتيال سليماني وإسقاط الطائرة الأوكرانية والتظاهرات في إيران رغم القمع..بعد كل هذا لقد انتهى المشروع الإيراني في التوسع الإقليمي وقُبِرَ.
وميليشيات العراق تعيش فصلها الأخير!— فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) January 14, 2020
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ علي: انتهى مشروع ايران التوسعي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ولذا أقول:بعد اغتيال سليماني وإسقاط الطائرة الأوكرانية والتظاهرات في إيران رغم القمع..بعد كل هذا لقد انتهى المشروع الإيراني في التوسع الإقليمي وقُبِرَ.
وميليشيات العراق تعيش فصلها الأخير!— فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) January 14, 2020
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ علي: انتهى مشروع ايران التوسعي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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