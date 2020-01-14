لجنة الاعمار تكشف عن بنود الاتفاقية العراقية الصينية

2020/01/14 | 16:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية، وليد السهلاني، اليوم الثلاثاء، عن اهم بنود الاتفاقية المبرمة بين العراق والصين، مؤكدا أنها تصب في صالح العراق.وقال السهلاني في موتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة، عقده في مبنى مجلس النواب وحضرته "كلكامش برس"، ان "الحكومة العراقية باشرت بتنفيذ الاتفاقية الصينية النفطية والتي نعتقد أن البلد سيجني ثمارها وبشكل ممتاز في قابل السنوات القادمة".وبين ان "صندوق الاتفاقية يشمل تغطية مشاريع المطارات، وبناء المدارس، وتعبيد الطرق الخارجية، وسكك الحديد، وبناء مجمعات سكنية، ومشاريع البنى التحتية، ومشاريع الطاقة والتحليل، ومعالجة التلوث في نهريّ دجلة والفرات وشط العرب، وأية مشاريع أخرى حسب طلب الحكومة العراقية".واوضح انه "إذا كانت كلفة أحد المشاريع مليون دولار يؤخذ من الصندوق 850 مليون دولار من الصين 150 مليون دولار من مبيعات النفط العراقية".وأضاف السهلاني ان "الاتفاقية من غير شروط جزائية وتندرج ضمن اتفاقيات الصداقة وفي حال حصول خلاف يتم اللجوء إلى هيآت التحكيم الدولية للبت فيه"، مبيناً انه "يشرف على الصندوق الصيني للأعمار الطرف العراقي وشركة استثمارية ضامنة يتم اختيارها من قبل البنك المركزي من بين 5 شركات عالمية".وتابع ان "الاتفاقية مضمونة من الطرف الصيني عن طريق مؤسسة التأمين الصينية ساينو شور وهي منظمة حكومية عليا"، موضحا انه "تحجز إيرادات 100 ألف برميل يوميا من النفط المباعة للصين وبالتحديد لشركتي (زنهوا وسينوك) الصينية الوطنية وتوضع إيراداته في الصندوق العراقي الصيني".ولفت السهلاني الى ان "سقف ائتمان المصارف الصينية للصندوق العراقي بقيمة 10 ملايين دولار بفوائد مدعومة من الحكومة الصينية"، مشيرا الى انه "في حال نجحت الحزمة الأولى من المشاريع ورغب العراق بزيادة الاستثمارات يتم رفع سقف مبيعات النفط العراقي إلى 300 ألف برميل يوميا وتقوم الصين بزيادة سقف الافتراضات إلى 30 مليار دولار مما يدفع الصين لتقديم أفضل طاقاتها في الحزمة الأولى".وبين انه "يودع المبلغ بمصرف (ستي بنك) ثم يقوم البنك بتحويل الحساب إلى البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في نيويورك الذي يشرف على مبيعات النفط العراقي الإجمالية وبعدها يحول إلى حساب جديد يسمى (investment account) حساب الاستثمار".وتابع "يتم إنشاء حساب ( repay account) خدمات الديون وتخصص لدعم نسبة الفائدة وتستقطع مبالغه من حساب الاستثمار".وقال السهلاني "يختار مجلس الوزراء المشاريع ويوقع العقد لمرة واحدة، وكمثال على ذلك يتم التوقيع لبناء 2000 مدرسة بعقد مفتوح يسمى (open contract)"، موضحا انه "تم البدء بإيداع أموال النفط العراقي بتاريخ 1/10/2019".واكد رئيس لجنة الاعمار ان "مبلغ قدره نصف مليار دولار تراكم وهو في تزايد مع جاهزية الصين لإيداع مبلغ قدره 10 مليارات دولار"، لافتا الى انه "يحق للعراق اختيار شركات عالمية أوربية وأميركية لتكون شريكا مع الصين بحسب نوع المشروع".واضاف "بعد قراءتنا المتفحصة لبنود الاتفاقية وتحققنا من سمعة أسماء الشركات والمصارف التي تضمنتها بنود الإتفاقية وجدنا فيها تحقيق المصلحة الإقتصادية العراقية إذ من المؤمل أن يتم التوقيع على أول مشروع وفقا للإتفاقية".وختم السهلاني بالقول ان "أحداث العراق الأمنية والسياسية أخرت ذلك لذا نهيب بالجميع وخصوصا الجهات المعنية فرض الاستقرار والعمل على تحقيق السلم في الشارع العراقي ضمانا للبدء بتنفيذ المشاريع المتوقعة وخدمة للأجيال القادمة من أبناء الشعب العراقي والله ولي التوفيق".

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