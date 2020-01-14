رئاسة مجلس النواب ترفع الجلسة إلى يوم الأحد المقبل

2020/01/14 | 17:25 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG 1 رفعت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة المجلس إلى يوم الأحد المقبل.وقال مصدر في البرلمان ، إن النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي رفع رفع جلسة المجلس إلى يوم الاحد المقبل.وأضاف المصدر، أن الجلسة شهدت انهاء القراءة الأولى لمقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.وعقد مجلس النواب في وقت ...

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