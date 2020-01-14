الاستخبارات العسكرية: القبض على إرهابي مطلوب قضائيا بالتعاون مع آسايش السليمانية

2020/01/14 | 17:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية استخبارات وأمن السليمانية، عن القائها القبض على أحد العناصر الإرهابية في المحافظة.

وأوضحت المديرية في بيان، ان مفارزها الميدانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، تمكنت وبالتعاون مع مديرية أسايش محافظة السليمانية، من القبض على الإرهابي، اثناء وجوده في المحافظة، والصادرة بحقه مذكرة قبض من محكمة تحقيق بني سعد، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

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