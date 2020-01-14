2020/01/14 | 17:27 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رأى النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، الثلاثاء، أن العقود والاتفاقيات التي وقعها العراق مع شركات صينية تمثل "صفعة قوية" للولايات المتحدة الأميركية...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون: هكذا وجهنا صفعة قوية لأميركا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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