سائرون: هكذا وجهنا صفعة قوية لأميركا

2020/01/14 | 17:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، الثلاثاء، أن العقود والاتفاقيات التي وقعها العراق مع شركات صينية تمثل "صفعة قوية" للولايات المتحدة الأميركية...

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